Confinement, cordon sanitaire… Jusqu’où peut-on aller sans bafouer les libertés individuelles ?

La France et l'Italie, pays d'Europe les plus touchés par le Covid-19 après la Chine, adoptent deux méthodes différentes pour tenter d'endiguer l'épidémie. L'Hexagone a opté pour la stratégie du confinement des cas suspects et des patients. Tandis que la péninsule italienne a placé un quart de sa population en quarantaine avec interdiction d'entrer et de sortir des zones concernées. La réaction face au coronavirus pourrait nuire à nos droits fondamentaux. Le Comité national d'éthique a été saisi pour donner un avis consultatif sur les mesures contraignantes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.