Confinement, couvre-feu à 19 heures : les nouvelles mesures du gouvernement face au Covid-19

C'est une nouvelle forme de confinement qui va s'imposer à 18 millions de Français. Deux régions sont concernées sept jours sur sept. Il s'agit des Hauts-de-France et l'Île-de-France, ainsi que trois départements, la Seine-Maritime, l'Eure et les Alpes-Maritimes. Pour l'ensemble du territoire, le couvre-feu est reculé d'une heure, de 18 heures à 19 heures. Toutes ces mesures entrent en vigueur ce samedi pour une durée de quatre semaines au moins. Quelles sont les règles de ce nouveau confinement ? Dans les zones concernées, les écoles et collèges restent ouverts. Les lycées n'accueillent plus que 50% des élèves. Pour les commerces, il faut de nouveau baisser le rideau. Seuls ceux de première nécessité restent ouverts : commerces alimentaires, buralistes, garagistes, et également cette fois les librairies. Les déplacements sont autorisés dans un rayon de 10 km autour du domicile. Par ailleurs, la plupart des activités en plein air restent autorisées. Mais interdiction en revanche de se déplacer d'une région à une autre dans les régions confinées. Enfin concernant la vaccination, les injections d'AstraZeneca pourront reprendre dans les pharmacies et chez les médecins généralistes. L'Agence européenne d médicament vient de donner son feu vert. Pour elle, le vaccin est sûr et efficace.