Confinement : déjà un effet sur les salaires

L'épidémie de coronavirus a des conséquences économiques incalculables. Pour les 1,2 million de salariés qui se retrouvent au chômage partiel, cela se traduit concrètement sur la fiche de paie du mois de mars. Pour rappel, seuls les petits salaires et les employés payés au SMIC toucheront 100% de leurs revenus. L'État s'y est engagé. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.