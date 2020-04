Confinement : des employeurs peu scrupuleux en profitent

Les salariés de l'entreprise de produits chimiques, SNF, ont porté plainte contre leur employeur pour mise en danger d'autrui et exercice illégal de la profession de pharmacien. Chez Disneyland Paris, un millier de jeunes en CDD ont vu leur contrat annulé. Que s'est-il passé exactement ? Les employeurs étaient-ils dans leur droit ? Nos journalistes ont enquêté sur ces deux cas. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.