Confinement : des maires patrouillent avec leur police par crainte du relâchement

Depuis le début du confinement, le maire de Trégastel dans les Côtes-d'Armor patrouille quotidiennement avec l'unique policier du village. Ce duo sillonne surtout les plages de cette petite commune. Très prisées quand il fait beau, elles sont interdites d'accès depuis le 19 mars dernier. Dans leur lutte pour maintenir le confinement à l'approche du beau temps, le maire a pris ce lundi 6 avril 2020 une nouvelle décision. Désormais, il n'y aura plus d'éclairage public jusqu'à la fin du confinement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.