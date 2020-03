Confinement : des mesures dérogatoires pour sauver les entreprises

Comment sauver les entreprises qui risquent de ne pas survivre à ces semaines de paralysie ? C'est l'une des questions les plus difficiles à résoudre pour le gouvernement. L'exécutif a donc pris des mesures dérogatoires pour les soutenir, même si certaines auraient été inenvisageables en temps normal. Alors, comment faire en sorte que des centaines de milliers de nouveaux chômeurs perçoivent une allocation ?