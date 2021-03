Confinement du Rhône : comment réagissent les habitants ?

Ils redoutaient ce moment. À l'heure de l'annonce d'Olivier Véran, au bord de la Saône, les Lyonnais accusent le coup et restent partagés. "On arrive au stade où ça devient utile, parce que l'épidémie progresse un peu trop vite. C'est très dur, mais ça va aller après", réagissent-ils. Dans le Rhône, 1, 850 millions d'habitants vont être confinés à partir de vendredi soir. Les déplacements seront restreints à un rayon de 10 km. Des restrictions valables quatre semaines minimum. Les vacances scolaires, qui débutent dans 15 jours, se passeront donc à la maison. Carine vient d'acheter 300 000 euros de vêtements. La nouvelle d'un troisième confinement est difficile à accepter pour ces commerçants, déjà en difficulté. "On est dépité, parce qu'on a reçu toute la collection balnéaire". Francesca en a "ras-le-bol" : "je suis complètement exaspérée, j'en peux plus de cette situation. Le moral des habitants, comme des commerçants que nous avons rencontré n'a jamais été aussi bas.