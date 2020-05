Confinement en musique : l'appel de Melody Gardot pour constituer un orchestre numérique

C'est un appel à se rassembler le temps d'un morceau, une invitation lancée aux musiciens du monde entier. La star du jazz Melody Gardot recrute des joueurs d'instrument à cordes et à vent pour composer un orchestre numérique. Pour ceux qui voudraient se lancer, des instructions détaillées sont disponibles sur le site officiel de l'artiste.