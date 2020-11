Confinement : hausse des grands excès de vitesse

Vous avez peut-être récemment eu envie de trop appuyer sur le champignon, de faire rugir le moteur, au mépris de votre sécurité et de celle des autres. D'après la sécurité routière, les grands excès de vitesse ont explosé depuis le reconfinement. Des voitures roulant à cinquante kilomètres-heure au-delà de la limite, on en a enregistré 50% de plus qu'en 2019. La raison de cette augmentation n'est pas un mystère. D'après la sécurité routière, il y a moins de monde sur les routes, presque un quart de trafic en moins. Certains automobilistes sont peu surpris par cette augmentation des excès de vitesse. La plupart l'ont déjà constaté par eux-mêmes. La déléguée interministérielle à la sécurité routière, Marie Gautier-Melleray, s'inquiète de voir ces vitesses excessives continuer après le confinement. Pour rappel, un grand excès de vitesse c'est six points de moins et jusqu'à trois ans de suspension de permis. En outre, les radars eux ne sont pas confinés. Une autre raison de lever le pied.