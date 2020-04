Confinement : ils se lancent un défi pour mieux occuper leur temps

Pour chasser l'ennui et mettre à profit cette réclusion forcée du confinement, les Français cherchent chaque jour de nouvelles activités. Pour certains, le temps est venu de se lancer des défis personnels. Se mettre à la guitare, apprendre une langue étrangère ou devenir le roi ou la reine du bricolage... Voici quelques pistes pour vous occuper l'esprit peut-être pour quelques semaines encore.