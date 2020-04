Confinement : la commune de Pontarlier au secours de ses habitants

À l'échelle mondiale, la crise sanitaire se double aussi d'une crise économique sans précédent depuis un siècle au moins. Au niveau local, des communes prennent des mesures pour amortir le choc. C'est le cas notamment à Pontarlier, dans le Doubs. Et un fonds territorial devrait être mis en place en Bourgogne Franche-Comté, il permettrait de verser 1 500 euros à tous les acteurs économiques qui échappent au plan d'aide de l'État.