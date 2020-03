Confinement : la côte normande vue du ciel

La côte normande semblerait presque figée vue du ciel. Dans les rues désertes du centre-ville, le bruit des bars et cafés a laissé place au silence. Seules les cloches des églises résonnent encore. Le château de Guillaume le Conquérant, comme tous les parcs et les jardins de Normandie, a fermé ses portes. D'ordinaire très fréquentés, les lieux du débarquement sont muets à l'image du Pegasus Bridge. À quelques kilomètres de là, le littoral est redevenu sauvage car toutes les plages sont strictement interdites. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.