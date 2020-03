Confinement : la France comme on ne l'a jamais vue

Les 36 premières heures de confinement resteront sans doute dans les livres d'histoire. Les rues et les places les plus célèbres de l'Hexagone étaient presque désertes. Même à Paris où résonnent d'habitude les bruits des moteurs et des klaxons, le silence règne. Une situation qui inquiète certains de nos compatriotes que nous avons pu croiser. D'autres sont par contre optimistes quant aux conséquences de la mesure pour la planète.