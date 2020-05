Confinement : la route des vins vue du ciel

Depuis plus d'un mois, nous vous montrons des images de la France telle que vous ne l'avez jamais vue. Ce jeudi soir, nous allons prendre la route des vins en Alsace. Elle est fréquentée chaque année par deux millions de visiteurs, à pied, à vélo, à cheval, ou encore en voiture. Depuis quelques semaines, les villages de Thann ou de Kaysersberg dans le Haut-Rhin sont plongés dans le silence. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.