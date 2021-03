Confinement : la surprise des habitants de la Seine-Maritime et de l'Eure

Ce jeudi soir, à Rouen comme à Évreux, la plupart des habitants alternent entre résignation et colère. "Je suis commerçante donc autant vous dire que ça ne me fait pas plaisir". "Encore une fois, c'est géré n'importe comment". "Peut-être que c'est quelque chose qu'il aurait dû faire depuis un moment". "On est plus résigné qu'autre chose". Autant de réactions recueillies par nos reporters auprès d'habitants et de commerçants. Les deux départements pensaient échapper à un troisième confinement. Mais en Seine-Maritime, le taux d'incidence est de 278,6. Il est supérieur à la moyenne nationale. Pire encore, il a bondi de 32,7% en une semaine. En dépit de ces chiffres alarmants, certains Rouennais trouvent la mesure brutale. Plus au sud à Évreux, on retrouve la même surprise teintée de lassitude. Certains habitants soulignent l'incohérence de certaines décisions. Mais qu'importent les disparités de traitement, pour certains, les mesures prises sont le prix à payer pour enfin retrouver la vie d'avant. Et malgré ce coup de massue, chacun tente de garder le moral en espérant que ces nouvelles restrictions ne durent pas plus d'un mois.