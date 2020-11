Confinement : le grand flou autour du permis de conduire

Les voitures des auto-écoles sont à l'arrêt depuis le début du second confinement. Les leçons de conduite ou de code sont aussi interdites. Les établissements ne sont autorisés qu'à faire passer les examens du permis de conduire. Une décision difficile à comprendre pour les professionnels. D'après eux, l'incompréhension est due au maintien des examens alors que les leçons ne le sont pas. Pourtant, le même protocole sanitaire peut être appliqué dans les deux cas. Pour les jeunes, le permis de conduire est souvent synonyme de mobilité et d'emploi. Mais à cause de cet imbroglio, ils ne sont pas rassurés par le fait de passer un examen sans être totalement prêt. Tous les ans, plus d'un million et demi Français passent le permis de conduire. Cette année, ce nombre pourrait diminuer car certaines auto-écoles ont décidé de ne présenter aucun candidat pendant ce nouveau confinement. Les réservations d'examen pourraient très vite être saturées lors du prochain déconfinement. Par ailleurs, cette situation risque de devenir très compliqué à gérer économiquement. Les auto-écoles ne toucheront aucune aide l'état car leur activité n'est pas interdite. De nombreuses entreprises pourraient être fragilisées. Beaucoup avaient déjà un genou à terre lors du premier confinement.