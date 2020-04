Confinement : le Morbihan vu du ciel

Vannes et ses remparts accueillent le printemps sous le soleil. Dans le centre-ville, il faut lever la tête pour admirer les maisons à colombages, qui ont vécu bien plus qu'un confinement. Sur le Golfe du Morbihan, les bateaux de plaisance sont au mouillage. Habituellement, les premiers touristes arrivent sur les lieux au mois d'avril. Cette année, il faudra être patient pour mériter une traversée sur ce petit paradis propice à la méditation.