Confinement : le nombre d'excès de vitesse en hausse

Les citoyens se laissent aller sur les routes pendant le confinement. Parmi les rares personnes autorisées à circuler, certaines ont un peu oublié les limitations de vitesse, et les policiers ont constaté cet affolement des compteurs. Beaucoup de ces contrevenants passent entre les mailles du filet, car il est impossible pour les policiers à moto de tous les arrêter. Alors, ils se concentrent sur les grands excès de vitesse. Et malgré cela, les PV pleuvent. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/04/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.