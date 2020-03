Confinement : le point sur ce qui est autorisé et ce qui ne l’est plus

Invité du 20 Heures de TF1 de lundi dernier, Édouard Philippe a annoncé le durcissement des mesures de confinement pour lutter contre la propagation du coronavirus. Le Premier ministre a également présenté de nouvelles restrictions sur le déplacement. Notre journaliste Axel Cariou fait le point sur ce qui change précisément et concrètement avec ces nouvelles règles. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.