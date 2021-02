Confinement le week-end, commerces fermés... les Alpes-Maritimes sous cloche

Des riverains, des touristes, des joggeurs occupaient encore ce lundi la promenade des Anglais à Nice. Mais le week-end prochain, elle pourrait bien entièrement se vider. Du vendredi 18 heures et jusqu'au lundi 6 heures pendant au moins deux week-ends, les déplacements seront à nouveau interdits sauf dérogation. Il faudrait une attestation pour les rendez-vous médicaux, faire ses courses, promener son chien ou faire son sport pendant une heure dans un rayon de 5 km autour de son domicile. Ces nouvelles restrictions s'appliquent aux villes situées sur le littoral entre Menton et Théoule-sur-Mer, mais d'autres mesures concernent tous les départements. Dès ce lundi soir, les commerces des plus de 5 000 m² resteront fermés, sauf les commerces alimentaires ou de santé comme les pharmacies. Pour les magasins des plus de 400 m², la jauge d'accueil passe de 10 à 15 m² par personne. Moins de déplacement à l'intérieur du département et des entrées plus surveillées aux frontières, notamment à l'aéroport de Nice. Les passagers en provenance de certains pays hors Union européenne seront soumis à un nouveau test à leur arrivée. Résultat des tests entre 8 à 12 heures. En attendant, ces passagers devront rester à l'isolement. Les personnes contaminées seront placées en quarantaine. Les Alpes-Maritimes sont le premier département en Métropole à mettre en place ce confinement partiel.