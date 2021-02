Confinement le week-end : une mesure efficace ?

Les habitants du littoral des Alpes-Maritimes n’y comprennent pas qu’ils soient soumis à un reconfinement le week-end. Mais pourquoi adopter cette mesure totalement inédite ? Là-bas, l’épidémie est sur le point de saturer les services de réanimation. 90% des lits sont déjà occupés. À Nice, le taux d’incidence est presque quatre fois supérieur à la moyenne nationale à cause du variant anglais, désormais majoritaire. Comment évaluer l’efficacité d’un reconfinement le week-end ? La mesure a été testée à plusieurs reprises au Portugal. Avec plus ou moins de succès, le pays a dû se reconfiner totalement en mi-janvier. En Guyane, l’été dernier, les autorités avaient imposé un couvre-feu la semaine et un confinement le week-end. Ce qui avait fait chuter d’un tiers les contaminations. Pourtant, ce n’est pas forcément une formule miracle. D’autres communes pourraient-elles être concernées ? À Dunkerque, certains élus le réclament, car le taux d’incidence y est de 901 cas pour 100 000 habitants. L’avis des habitants est plus partagé. D’autres communes du Nord, du Pas-de-Calais ou de la Moselle sont aussi sous haute surveillance.