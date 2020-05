Confinement : les animaux ont pris le pouvoir au parc de Thoiry

Le parc animalier de Thoiry, situé dans les Yvelines, n'est pas épargné par la crise sanitaire. Il est devenu un endroit où les visiteurs se promènent confinés et les animaux se baladent en liberté. Il n'y a eu aucun visiteur depuis deux mois. En temps normal, ce parc de 150 hectares reçoit entre quatre et huit mille visiteurs par jour au mois de mai. Alors, lors de leur rencontre avec les animaux, les soigneurs du parc font des directs sur les réseaux sociaux. Cela leur permet d'interagir directement avec de nombreux visiteurs virtuels, qui sont souvent avides de questions. Ce parc zoologique devrait rouvrir ses portes en fin de semaine prochaine.