Confinement : les astuces des commerçants marseillais

Sarah Zitouni Contadini, gérante du concept-store "Lily Paillettes" à Marseille, a dû rapidement trouver une solution pour vendre ses vêtements en ligne. Elle a décidé de se payer les services d'une agence de communication. Plusieurs centaines d'euros d'investissement qui vont lui permettre de publier des clichés sur les réseaux sociaux. Magali Le Fourki, elle, possédait déjà un site internet, mais s'en servait peu. Depuis quelques jours, c'est devenu sa seule chance de vendre ses produits. Gérante de l'institut de beauté "Bien-être by M", elle propose via son site des cosmétiques, mais aussi des produits capillaires du salon de coiffure voisin, fermé lui aussi. Elle peut aussi faire livrer ses colis à moindre coût grâce à un collectif de cinquante livreurs à vélo. À côté de Marseille, Aurélie Delestrade a également dû réagir vite. Cette fabricante d'objets avait prévu de vendre au marché de Noël de sa commune. Elle a créé son propre marché de Noël virtuel avec une page Facebook. Plus de neuf cents membres, artisans et clients, l'ont rejoint. Et depuis ce week-end, elle reçoit des commandes.