Confinement : les astuces pour ne pas s'ennuyer à la maison

Pour occuper au mieux sa journée en cette période de confinement, un groupe d'amis a trouvé la parade pour continuer à se retrouver. Grâce aux messageries instantanées, tous les soirs, c'est rendez-vous à 19 h. D'autres comme Maxime optent pour les pompes pour rendre la journée plus supportable. Sa salle de sports a fermé, mais elle met en ligne gratuitement des cours. Des astuces dans d'autres pays du monde pourraient aussi nous inspirer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.