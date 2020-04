Confinement : les bars et restaurants développent la vente à emporter

Le nombre de salariés au chômage partiel a franchi la barre des dix millions, soit plus d'un travailleur sur deux dans le secteur privé. Parmi les secteurs les plus touchés, il y a la restauration. Pour garder malgré tout un semblant d'activité et survivre financièrement, de plus en plus d'établissements développent la vente à emporter.