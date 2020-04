Confinement : les cafés, les restaurants et les cinémas resteront fermés pour le moment

Il y en a 200 000 dans le pays. Les cafés, les restaurants et les hôtels sont durement touchés par les mesures de confinement. Certains sont même au bord de la faillite. Et la prolongation de ces restrictions sans aucune date de fin complique encore plus leur situation. Alors, comment peuvent-ils s'organiser pour survivre ? Et surtout, quelles solutions ont-ils trouvées jusqu'à présent ?