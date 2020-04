Confinement : les coulisses d'un parc de loisirs en Auvergne

Le parc animalier et d'attractions de l'Allier devait s'ouvrir le 12 avril, mais avec ce confinement, le temps semble s'être figé. Plus un seul train ne circule sur les montagnes russes. Mais en temps normal, les cris résonnent en cette saison. Toutes les attractions sont à l'arrêt ou presque. Chaque matin, les techniciens font le tour des manèges pour les tester. Les allées du zoo sont vides, alors que le Pal accueille en général trois mille visiteurs par jour au printemps. Les soigneurs continuent à nourrir et surveiller les 800 animaux du parc. L'amphithéâtre est aussi vidé de ses représentations et de ses spectateurs, mais le fauconnier continue de travailler avec les oiseaux. Avec un printemps sans visiteur, le parc devrait perdre 40% de chiffre d'affaires cette année. La direction espère de nouveau ouvrir ses portes au début de l'été.