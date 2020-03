Confinement : les élèves gardiens de la paix renforcent les effectifs de la police

À l'image des entreprises et des hôpitaux, la police qui doit contrôler le respect du confinement a dû s'adapter à cette situation inédite. Elle a fait appel aux élèves gardiens de la paix dont la formation est suspendue. Ces derniers sont sur le terrain avec leurs aînés pour vérifier les autorisations de déplacement.