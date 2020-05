Confinement : les Français ont pris 2,5 kilos en moyenne

Entre le canapé du salon et la cuisine, en huit semaines, les Français ont pris 2,5 kilos en moyenne. Avec le confinement, il y a eu moins de dépense physique, un peu plus de stress et beaucoup de temps pour se faire plaisir. Mais selon les spécialistes, il n'y a pas à s'inquiéter, car ces petits kilos confinés n'ont pas vocation à s'installer. À condition de perdre quelques habitudes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.