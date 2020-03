Confinement : les Français respectent-ils les règles ?

En plein cœur de Montpellier, les passants sont rares à braver le confinement imposé par le gouvernement. Dans les boutiques, les distances de sécurité à l'intérieur et à l'extérieur sont bien appliquées. Quant à l'attestation nécessaire à la sortie, elle est bien en poche pour certains. Mais pour d'autres, la consigne n'est pas toujours claire.