Confinement : les postiers et les livreurs continuent de travailler

Bien que sept bureaux de Poste sur huit soient fermés à cause du confinement, les postiers ne sont pas soumis à cette mesure. Depuis ce matin, les facteurs continuent de déposer le courrier dans les boîtes aux lettres. Tous doivent cependant respecter des règles d'hygiène très strictes. Sur les 70 000 facteurs dans le pays, 55 000 travaillent encore pendant le confinement, pour assurer le service postal.