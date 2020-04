Confinement : l’inquiétude des entreprises à l’arrêt malgré le chômage partiel

À cause du confinement, 2,2 millions de salariés sont au chômage partiel dans notre pays. En Île-de-France, beaucoup d'employés ne savent pas combien ils vont toucher ce mois-ci. Les patrons de PME ignorent encore si leurs demandes de chômage partiel seront acceptées, l'administration restant injoignable. Pour certains, les chiffres d'affaires dégringolent. Même sans activité, ils doivent toujours avancer les salaires avant un éventuel remboursement par l'État.