Confinement local : 20 départements sous “surveillance renforcée”

Les habitants des vingt départements sous surveillance s’attendent à un reconfinement le week-end et ils ne sont pas forcément contre, comme une infirmière croisée dans l’Essonne. “Ne serait-ce que reconfiner et augmenter un peu les restrictions, je pense que c’est important. Parce que nous, en tout cas à l'hôpital, on est fatigué, on est épuisé. La troisième vague, c’est trop dur pour nous”, affirme-t-elle. À Albert, dans la Somme, Emmanuelle Guffroy, une commerçante dans le magasin "Les Cocottes” craint, au contraire, pour son chiffre d’affaires. Pour l’instant, ces vingt départements sont seulement placés sous surveillance renforcée. Aucune mesure restrictive ne devrait être prise avant le 6 mars. Le Premier ministre laisse au préfet le temps de se concerter avec les élus. “Nous plaçons donc ces départements en surveillance renforcée. Si et seulement si la situation continue à se dégrader, nous prendrons les mesures renforcées qui entreront en vigueur à compter du week-end du 6 mars”, déclare-t-il. En fait, la carte se base sur celle des taux d'incidence. En Moselle par exemple, on dénombre 311 cas positifs pour 100 000 habitants, bien au-delà du seuil d'alerte de 250. Cette situation engendre une forte pression hospitalière. L'ensemble de l'Ile-de-France et des Hauts-de-France enfin, puisque ce sont des régions où les variants étrangers, très contagieux, sont devenus majoritaires. Pour le moment, seuls les Alpes-maritimes, Nice et Dunkerque sont touchés par l'interdiction des déplacements et la fermeture des commerces non-essentiels le week-end.