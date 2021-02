Confinement local : le Rhône en sursis après les annonces de Jean Castex ce soir

Les Lyonnais étaient très confiants juste avant la conférence de presse de Jean Castex. D'ailleurs, le mois de février avait bien commencé avec un taux d'incidence inférieur à la moyenne nationale. Mais depuis le début de cette semaine, la situation s'est brutalement dégradée avec des indicateurs qui sont en train de passer dans le rouge et une hausse des hospitalisations. Un retournement spectaculaire et inquiétant. Très peu s'attendaient à cette surveillance renforcée. C'est une surprise et un avertissement pour les habitants de ce département du Rhône et notamment ceux de l'agglomération lyonnaise. Il leur reste donc quelques jours pour essayer d'inverser la tendance, et d'être vigilants pour échapper à un reconfinement local.