Confinement local : vers des mesures à la carte selon les régions ?

Dans 45 départements, on compte moins de 150 cas pour 100 000 habitants, avec des zones en baisse comme la Gironde. Dans 38 autres, on enregistre entre 150 et 205 cas pour 100 000 habitants. Et dans les 13 départements les plus touchés, on dépasse les 250 cas, avec une forte augmentation dans le Pas-de-Calais. Comment gérer ces disparités ? En Moselle, le nombre de cas est élevé, mais plutôt stable ces dernières semaines. La question d'un renforcement de mesures continue de se poser pour les élus. Patrick Weiten, président (UDI) du Conseil départemental de la Moselle, nous explique qu'il est devenu très compliqué de trouver cet équilibre entre l'exigence en matière de sécurité sanitaire et la capacité de pouvoir continuer à vivre dans des conditions à peu près décentes. La question se pose aussi quand les cas sont en baisse, comme en Gironde. Dans les rues de Libourne, certains ne comprennent pas pourquoi les règles ne s'assouplissent pas. Pour l'Agence régionale de santé, le cas par cas permettrait d'être plus efficace quand il s'agit de renforcer les restrictions. Mais il n'est pas question en revanche de les alléger et Benoît Elleboode, directeur général de l'Agence régionale de santé de la Nouvelle-Aquitaine, nous explique pourquoi.