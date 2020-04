Confinement prolongé jusqu'au 11 mai : les Français partagés

Le confinement va durer encore un mois. Lors de sa prise de parole ce lundi soir, Emmanuel Macron a annoncé que cette mesure exceptionnelle est prolongée jusqu'au lundi 11 mai prochain. "C'est le seul moyen d'agir efficacement", a expliqué le chef de l'État. Une décision plutôt bien accueillie par les étudiants et les chefs d'entreprise, mais pas par les retraités.