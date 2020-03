Confinement, report des municipales : revivez l'allocution d'Emmanuel Macron sur le coronavirus

Face à cette crise sanitaire sans précédent, Emmanuel Macron s'est adressé aux Français ce lundi soir pour la deuxième fois en quatre jours. Le président de la République a ordonné des restrictions de déplacement ou encore le report du second tour des élections municipales. "Nous sommes en guerre", a martelé le chef de l'État face à l'accélération du Covid-19. Retrouvez l'intégralité de son allocution dans la vidéo ci-dessus.