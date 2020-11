Confinement : une dernière journée de "liberté"

C'était aujourd'hui la dernière journée de liberté de déplacement avant au moins un mois. Certains se sont rués chez le coiffeur. D'autres ont partagé un repas au restaurant ou bu un dernier verre en terrasse avec des amis. D'autres enfin ont fait des achats avant le confinement à la maison. Et vous, qu'avez-vous fait de ces dernières heures ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/10/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.