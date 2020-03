Confinement : une prolongation "indispensable" selon le Conseil scientifique

Le Conseil scientifique est un groupe de dix personnes, des experts connus pour leurs compétences et leur intégrité. Ils ont pour rôle de conseiller Emmanuel Macron pour toutes les décisions concernant la vie quotidienne des citoyens, notamment sur le confinement. Dans un nouvel avis publié ce mardi 24 mars 2020, ils jugent "indispensable" de prolonger le confinement.