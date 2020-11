Confinement : vers un assouplissement des règles ?

Cela a été réaffirmé par le gouvernement ce mercredi. Ce qui nous attend ne sera pas proprement parlé un déconfinement, mais un desserrement progressif des restrictions. De quoi réagir les Français entre fatigue et résignation. Y aura-t-il un couvre-feu ? C'est justement ce que préconisait il y a quinze jours dans son dernier avis le conseil scientifique en affirme que la période de confinement pourrait être suivie par un couvre-feu sanitaire. Emmanuel Macron veut donner de la visibilité aux Français pour Noël et veut aussi éviter tout relâchement. La fin des attestations n'est donc pas prévue. Et cela va durer au moins jusqu'aux vacances de Noël, avec peut-être un assouplissement pour les sorties liées au sport et un élargissement qui reste à trancher à des sorties cultures aujourd'hui interdites. Pour les déplacements, il sera sans doute possible d'aller loin. Le secrétaire d'État aux Transports a notamment fait un début de réponse dans un Tweet mardi. Il a souligné que les Français peuvent déjà réserver leurs trains pour Noël. Les billets sont remboursables sans frais jusqu'au dernier jour.