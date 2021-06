Confitures, compotes… Les prix vont-ils augmenter ?

Plus un seul fruit pour cet arbre, au grand désespoir de ces fabricants de confiture du Lot-et-Garonne. Ils sont venus constater les dégâts, deux mois après les intempéries chez l'un de leurs principaux fournisseurs. Pour fabriquer leur confiture, il leur faudra se fournir plus loin, peut-être à l'étranger. D'autant que les stocks sont au plus bas, car l'an dernier déjà, la récolte avait donné peu de fruits. Confitures, comptes, jus de fruit, les prix vont-ils flamber en rayons ? La grande distribution négocie en ce moment avec les producteurs, mais les consommateurs, eux, ont déjà anticipé une hausse. À priori, il n'y aura pas de pénurie en grande surface, mais les professionnels préviennent qu'il y aura moins de choix. Les amateurs de produits à base d'abricot ou de poire devront donc faire preuve de patience avant la prochaine récolte au printemps 2022.