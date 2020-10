Conflans-Sainte-Honorine : forte émotion à la marche blanche en hommage à Samuel Paty

Une marche blanche a rassemblé plusieurs milliers de personnes à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) quatre jours après l'attentat qui a coûté la vie à Samuel Paty. Avec une pancarte, un drapeau ou juste une fleure à la main, ils ont répondu présent malgré la pluie et se sont retrouvés devant le collège où Samuel Paty enseignait. Ils étaient également plusieurs milliers à applaudir lorsque le cortège s'est élancé en direction de la place de la Liberté. L'émotion était particulièrement forte au cours de ce rassemblement. Élèves ou parents, jeunes ou moins jeunes, officiels ou anonymes, tous étaient solidaires et unis pour ne pas oublier que l'enseignant de 47 ans est mort pour avoir montré en classe des caricatures du prophète Mahomet. Et ils ne veulent plus jamais revivre un tel drame. Ce soir, la marche blanche de Conflans-Sainte-Honorine raisonne comme l'hommage d'une ville entière pour Samuel Paty, avant l'hommage national prévu mercredi 21 octobre.