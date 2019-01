Le fabricant des cartes grises en liquidation judiciaire, des salariés brûlent les stocks

Les salariés d'une papeterie à Jouy-sur-Morin en Seine-et-Marne ont commencé à détruire leur stock pour faire pression sur les pouvoirs publics. Leur entreprise fabrique du papier sécurisé, utilisé pour les billets de banque, les passeports, mais aussi pour les cartes grises. Sa liquidation a été prononcée et Bercy assure tout faire pour accompagner les salariés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/01/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.