Conflit sur la pêche : La France engage le bras de fer

Interdiction de naviguer jusqu’à nouvel ordre pour ce chalutier anglais à raisonner. Son équipage cantonné à bord et son capitaine menacé d’une amende de 75 000 euros. Le Cornelis a quitté les côtes anglaises, il y a deux jours. à la recherche de coquilles Saint-Jacques dans les eaux de pêches françaises. Le lendemain, il est détourné par la gendarmerie maritime car il n’a pas de licence pour pêcher dans la zone. Dans le port du Havre, les marins qui vivent de la coquille Saint-Jacques, dénoncent une concurrence déloyale. Le propriétaire du chalutier déclare être victime d’une guerre des licences entre la France et l’Angleterre. En décembre dernier, à cause du Brexit, Paris a demandé 454 licences pour accéder aux eaux anglaises. Seules 210 nous ont été attribuées, une catastrophe économique pour le secteur. Les marins, qui en sont victimes, saluent la fermeté de la France actuellement. Si rien ne change d’ici mardi prochain, Paris menace de ralentir toutes les procédures douanières à sa frontière pour les produits anglais. Une mesure dissuasive à laquelle pourrait s’ajouter une augmentation drastique des tarifs de l’électricité fournie aux îles anglo-normandes. Ce jeudi soir, la Grande-Bretagne appelle à la désescalade. Alors que la France attend des gestes concrets avant de mettre à exécution ses menaces.