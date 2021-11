Conflit sur la pêche : l'inquiétude d'une famille de pêcheurs

Tension maximale entre la France et le Royaume-Uni à propos des droits de pêche dans la Manche. Au Tréport, notre équipe a rencontré une famille qui se retrouve, malgré elle, au cœur de ce bras de fer. Jean-Pierre Sagot est pêcheur depuis ses 16 ans, comme son père et son grand-père avant lui. Il a toujours pêché dans les eaux britanniques, mais ne peut plus depuis le Brexit. En 2018, il a investi plus de quatre millions d’euros dans un bateau neuf. L’Angleterre considère qu’il n’a pas d’antériorité. La pêche en eaux britanniques représentait jusqu’à 75% de son activité annuelle. Sa fille, Océane, est en apprentissage pour devenir poissonnière. Un métier de passion pour lequel elle garde espoir à 16 ans. Son frère, Pierre, est en mer jusqu’à vendredi. Comme de nombreux jeunes pêcheurs, il compte sur une entente franco-britannique. Cathy, la belle-sœur de Jean-Pierre est aussi inquiète. Son mari, non plus, n’a pas obtenu de licence pour pêcher dans les eaux britanniques. La France demande 244 autorisations en plus des 210 déjà accordées à ses pêcheurs.