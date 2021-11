Conflit sur la pêche : quelles mesures françaises entreront en vigueur mardi

Dès son arrivée au port de Boulogne-sur-Mer, un chauffeur britannique fait l'objet d'un contrôle sanitaire obligatoire. Les autorités vont inspecter les poissons qu'il transporte. Ces contrôles sont faits de manières aléatoires depuis le Brexit. Ils seront renforcés dès mardi. "Nous, on va arrêter de venir parce que ça coûte trop cher et ça prend du temps", déplore le transporteur. C'est l'une des réponses françaises aux Britanniques. Si aucun accord n'est trouvé dans les heures qui viennent, dès ce soir minuit, les marchandises en provenance et à destination du Royaume-Uni feront l'objet de contrôle renforcé. Une mesure qui inquiète les transporteurs d'outre-Manche, mais aussi certains industriels français. C'est le cas d'Arnaud Deleforge, mareyeur à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), qui reçoit chaque année 1 000 tonnes de saumon écossais. Si les contrôles s'intensifient, les produits frais vont passer plus de temps dans les camions. Une autre mesure qui cible les pêcheurs britanniques devrait entrer en vigueur cette nuit faute d'accord. À Boulogne-sur-Mer, comme dans cinq autres ports français, ils auront interdiction de débarquer. De l'autre côté de la Manche et les pêcheurs anglais, c'est l'inquiétude. Ce soir, les discussions entre Français et Britanniques sont toujours en cours. Ils n'ont plus que quelques heures pour trouver une solution.