Conforama : 1 900 postes bientôt supprimés

Alors que Conforama annonce la suppression de 1 900 postes dans les prochains mois, Amazon va recruter 1 800 personnes en CDI dans notre pays. Selon François Lenglet, la destruction et la création d'emplois sont deux visages inséparables dans la transformation de l'économie. Une transformation qui est imposée par le client lui-même. Ainsi, les métiers se transforment suivant l'apparition de nouveaux besoins. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/07/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.