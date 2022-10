Congé paternité : ce qu'il a changé pour vous

Faites comme nous, allez au parc ! Promenez-vous ! Vous allez forcément les voir : des papas avec leurs très jeunes enfants, comme Raphaël et Omar, à peine sortis de leurs congés de paternité respectifs. Pour rappel, pendant plus d'un demi-siècle, seuls trois jours étaient accordés au père, à la naissance. Jusqu'en 2002, onze jours de plus leur sont donnés. Depuis 2021, c'est 28 jours, presque un mois. Mais jusqu'à l'an passé, voilà le constat. Tous les hommes n'étaient pas égaux devant la paternité. Trois raisons à cela : l'absence d'informations, les démarches à accomplir parfois, mais aussi les revenus. Prenons l'exemple de Jordan et Delphine. Ils sont kinésithérapeutes tous les deux, donc libéraux. Pendant son congé paternité, Jordan ne touche que 15% de son salaire. Alors, financièrement, Delphine et lui ont commencé à préparer l'arrivée d'Éva il y a trois ans. Évidemment, les pères n'ont pas toujours été aussi présents à la maison. Replongeons 50 ans en arrière. D'autant plus qu'en Europe, la France n'est pas en pointe. En Suède, les parents se partagent seize mois de congé parentaux. Même concept en Finlande, avec sept mois tout de même, quand les pères espagnols ont droit à seize semaines de congé paternité. Il s'agit d'une avancée féministe nous dit Élodie, une sage-femme qui reçoit quotidiennement des futurs papas avec leur compagne. TF1 | Reportage S. Millanvoye, A. Ponsar, S. Guillot