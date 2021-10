Congélation des ovocytes : ce qui change pour les Françaises

À 33 ans, Aurélie Doré compte bien faire valoir ce nouveau droit qui lui est accordé. Célibataire et sans enfant, elle fera congeler ses ovocytes. "Je suis assez convaincue que j'ai envie de fonder une famille, d'avoir des enfants. Sauf que je n'ai pas encore rencontré la bonne personne. Je me dis que si je peux figer un tout petit peu dans le temps ces ovocytes, ça met toutes les chances de mon côté à nouveau", confie-t-elle. Comme elle, toutes les femmes âgées de 29 à 37 ans pourront désormais congeler leurs ovules sans motif médical. Un moyen de suspendre quelque temps le tic tac de l'horloge biologique, car les femmes font des enfants de plus en plus tard, alors que la fertilité diminue avec l'âge. "Dans le cas normal physiologique, on va être très fertile jusqu'à 32 ans, 33 ans. Dès 35 ans, il y a une baisse de la fertilité", explique le Pr Nelly Achour-Frydman, biologiste de la reproduction à l'hôpital Antoine-Béclère (AP-HP) à Clamart (Hauts-de-Seine). Congeler ses ovocytes n'a rien d'anodin. Pour toutes les candidates, il faudra en passer par des injections d'hormones, des prises de sang, des échographies avant le jour J à l'hôpital, celui du prélèvement des ovules au bloc opératoire sous anesthésie. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.