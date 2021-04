Congés, chômage partiel : le casse-tête dans les entreprises

Depuis tôt ce matin, ce chef d'entreprise fait le tour des ateliers. Il faut cibler les besoins, recueillir les demandes et permettre à la dizaine de salariés concernés par la fermeture des écoles de rester à la maison. Un planning affiné au millimètre, mais sans pour autant ralentir l'activité de l'entreprise. Cet après-midi, une première réunion a permis de trouver une solution. Certains salariés vont obtenir quelques jours de télétravail, mais ce ne sera pas toujours possible. C'est surtout dans les petites entreprises que ces mesures posent des problèmes d'organisation. Yohann gère une TPE de peinture en bâtiment. Il va lui falloir revoir tout son carnet de commandes. Si le chômage partiel peut être accordé aux parents en garde d'enfant, c'est une solution que cette grande entreprise de courtier en assurances réussit à éviter à ses salariés depuis un an, mais c'est un travail d'équilibriste. Une cellule de crise s'est tenue ce matin dans cette société pour apporter des réponses à ses salariés. Il ne reste que 24 heures pour affiner l'ensemble des plannings.